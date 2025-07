Zatímco Spojené státy a Čína soupeří o dominanci v oblasti umělé inteligence, Evropa hledá vlastní cestu. A nemusí být bez šancí. Co ale skutečně rozhodne? Vojtěch Komenda z AI Excellence vysvětluje, proč budoucnost nebude patřit jen těm, kdo trénují největší modely, ale i těm, kdo AI chytře nasadí v praxi. V podcastu Na vlně podnikání popisuje, proč se vyplatí mít evropské alternativy k americkým nástrojům a jak AI přetváří firemní procesy – od nákupu až po reporting. Zmiňuje také nejčastější chyby, kterých se firmy při zavádění AI dopouštějí, a jak se jim vyhnout.

Nezačínejte s AI tam, kde vás to první napadne. Nemusí vám to přinést to, co od toho očekáváte.