Oba jsou vystudovaní lékaři. Prestižní kariéry ve zdravotnictví se ale manželé Ciprovi vzdali. Veškerou energii se rozhodli věnovat budování byznysu souvisejícímu s jejich hlavním koníčkem – běhání se psy. V Jizerských horách koupili rozpadlou sklárnu a začali tam učit lidi, jak se psy správně běhat, a také tu vyvíjí a vyrábí potřebné vybavení. Zároveň zde vybudovali i tréninkové místo pro záchranářské psy. Jak sami říkají, na začátku podnikání by se jim zřejmě finančně dařilo lépe jako lékařům, ale postupem doby jejich byznys rostl - každoročně o desítky procent. Jen loni utržili 50 milionů korun. A především - dělají to, co je baví.

A co se ještě dozvíte?

Jak “pejskařský” byznys ovlivnila covidová pandemie?

Proč z Prahy odešli budovat byznys do Jizerských hor?

Co to vlastně znamená Loype?

Jak jejich rodiny přijaly fakt, že opustili prestižní povolání lékaře a vrhli se do výroby a prodeje vybavení pro psy?

Jaké mají plány se svou společností?

Chtěli by se někdy vrátit k medicíně?

Jak funguje podnikání v manželské dvojici?

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.