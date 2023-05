Petr Fiala vystudoval datovou analýzu a zabýval se strojovým učením. Před pár lety začal stavět prediktivní model a systém pro algoritmické obchodování s kryptoměnami. Později založil start-up SoftVision AI a s pomocí svého modelu začal obchodovat. Nejprve s vlastním kapitálem a následně i s penězi externích investorů. Model využívá skutečnosti, že trhy nikdy nejsou zcela efektivní. Pokud by byly, nemohla by historie predikovat budoucnost. „Model trénujeme, učíme na dlouhých historických datech. Historie musí obsahovat co největší rozmanitost chování trhu. Díky tomu neučíme model jen na chování trhu v konkrétním období, ale pokryjeme i vysokou variabilitu,“ říká Fiala.

Využíváme toho, že trhy, ať už akcie či kryptoměny, nebývají naprosto efektivní. Pokud by byly, nemohla by historie predikovat budoucnost. Vývoj by záležel jen na vnějších faktorech.

A co se ještě dozvíte?

jak prediktivní model pro automatizované obchodování s kryptoměnami přesně funguje a co do něj vstupuje

které rysy a vzorce chování model sleduje a co z nich dokáže vyvozovat

jak je model při předpovědích úspěšný a proč se SoftVision AI zaměřuje na kryptoměny

kolik obchodů v průběhu dne proběhne a jakou částku mají v SoftVision pod správou

jakou roli bude bitcoin a další kryptoměny hrát do budoucna, k jakým účelům budou sloužit

s jakým sportem Fiala začal ve svých šesti letech a co mu sportování dalo pro byznys

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.