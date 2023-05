Daňové spory se ročně týkají částek převyšujících 10 miliard korun. Z pohledu veřejných rozpočtů to je necelé procento z celkových příjmů. Pro firmu jako účastníka daňové kauzy to však bývá zásadní záležitost, protože ve hře bývají mnohamilionové částky. Daňové spory, zvlášť ty, které skončí před soudem, se často táhnou mnoho let. A i když nakonec firma zvítězí – což se dle soudních statistik stává zhruba ve třetině příkladů – nemusí ani to znamenat absolutní výhru. Náklady na soudní spor či peníze na účtech po dlouhou dobu zmražené finančním úřadem mohou podniku způsobit těžké ztráty, anebo mu dokonce přivodit bankrot.

Nároky kladené na podnikatele se zvyšují a zvětšuje se i efektivita kontroly. Díky sofistikovanějším metodám finančních úřadů je poměrně vysoká šance, že finanční úřad odhalí chybu v daňovém přiznání. „Už například neplatí, že u daňových subjektů sídlících v Praze existuje menší riziko daňové kontroly kvůli jejich vysokému počtu,“ upozorňuje Ondřej Trubač, spoluzakladatel advokátní kanceláře Bříza & Trubač a Ekonom Legal Garant pro oblast daňového práva. Hrozba sporů s finančními úřady přitom na firmy číhá v často se opakujících oblastech, a tak se na ně mohou do značné míry připravit a jejich riziko eliminovat. O jaké oblasti jde? Poslechněte si podcast Ekonom Business Legal.

V podcastu se dále dozvíte:

Jaké sankce může finanční úřad uložit.

Kdy hrozí, že spor týkající se daní skončí u trestního soudu.

Kdy se vyplatí soudit se s finanční správou.

Jaké postupy nesmí úředníci používat.

Jak se domoci náhrady škody v případě nesprávného úředního postupu.

