V podcastu Ekonom Byznys Legal jsme se tentokrát zaměřili na insolvence, podnikové krize a jejich řešení. V Česku totiž vzniká zákon o takzvané preventivní restrukturalizaci. Ta má být de facto předstupněm insolvenčního řízení. Využít by ji do budoucna mohly firmy, které čelí ekonomickým problémů, avšak ještě nejsou v úpadkové situaci. Zákon by měl být lékem na pozdní řešení firemních potíží, které je v Česku poměrně tradiční. Výsledkem tohoto podnikatelského „zlozvyku“ je velmi nízké uspokojení věřitelů v insolvenci. V případě, že firma skončí v konkurzu, přestává podnikat a její majetek se rozprodává, pohybuje se uspokojení věřitelů jen kolem pěti až sedmi procent, připomněl insolvenční správce Lee Louda.

Firmy by proto raději měly být zdravými pesimisty – připravit se na nejhorší a očekávat nejlepší. „V rámci risk managementu každé společnosti je potřeba, aby se management zaměřil na potenciální slabiny, kterým může podnik čelit,“ radí v podcastu advokát a specialista na insolvence Allen & Overy Petr Sprinz a dodává: „Například když rostou úrokové sazby, je potřeba se podívat, jaké je mám, jakou mám splatnost úvěru, jestli si můžu dovolit další investice.“

V podcastu se dále dozvíte:

Cash flow nevychází, byznys skomírá. Jaké možnosti reakce, řešení v takové chvíli společnost má?

V jakých situacích může být pro firmy v krizi vhodné vstoupit do formálního insolvenčního řízení?

Co firmy v insolvenci čeká?

Co je preventivní restrukturalizace a v čem spočívají její výhody oproti formálnímu insolvenčnímu řízení?

Co mohou zadlužené firmy v potížích v rámci preventivní restrukturalizace chtít a očekávat od věřitelů?

Ekonom Business Legal je podcast pro ty, kteří vědí, že právo je základ byznysu. Vzniká ve spolupráci týdeníku Ekonom a renomovaných advokátních kanceláří. Přináší přehled o novinkách a aktuálním dění v oblasti práva a regulace se zaměřením na podnikání a firmy.

Moderuje Alžběta Vejvodová, zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom.