Pracovat v londýnské City, jednom z největších světových finančních center, to je sen mnoha mladých ambiciozních finančníků z celého světa. Adamu Šoukalovi se tenhle sen splnil, přesto z Londýna před deseti lety dobrovolně odešel, aby se v Brně pustil do podnikání. Jak vzpomíná, tehdejší londýnští kolegové tenhle jeho krok vůbec nechápali. On by si ale podle svých slov vyčítal, kdyby vlastní byznys nezkusil. V Česku založil platební instituci Roger, která jednak pomáhá firmám, jež nechtějí čekat měsíce, než jim odběratel zaplatí fakturu. Zároveň poskytuje investorům možnost vydělat na tom, že tyhle faktury zafinancují. To vše on-line.

A co se ještě dozvíte?

Jak snadná či trnitá byla cesta Adama Šoukala z Česka až do londýnské City

Kde a jak přišel na nápad založit Roger a jak svízelné byly začátky podnikání

Jak rychle Roger roste a jaký objem faktur už za svou existenci profinancoval

Jak se vyvíjí platební morálka firem v Česku

Jak funguje spojení platební instituce Roger s Komerční bankou a jak by se mohla dál vyvíjet

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.