V oblasti finančnictví se David Bystrzycki pohybuje přes dvacet let. Šéfoval českému a slovenskému Home Creditu, stál u rozjezdu prvních finančně-technologických projektů v čele se Zonky. Před pár lety se rozhodl odejít z korporace a založit si vlastní byznys. Tak vznikla investiční platforma Roier, která umožňuje investovat formou crowdfundingu do zajištěných půjček na nemovitosti. „Když jsem skončil vysokoškolské studium, měl jsem sen, že se jednou chci stát CEO. To se mi krok po kroku povedlo. Teď je moje vize, že se stanu investorem, který si vybuduje skupinu vlastních startupů,“ popisuje plány do budoucnosti Bystrzycki.

Start-up je o hodně flexibilnější než korporace, rychle můžeme reagovat na změnu.

A co se ještě dozvíte?

Jak vydělal David Bystrzycki první peníze a za co je utratil

Jak se společnosti Roier daří, kolik lidí jejím prostřednictvím investovalo

Jak vypadá typický klient, kolik v průměru investují a jakou celkovou sumu už prostřednictvím Roier investovali

Jaké jsou další plány firmy, proč chce expandovat do zahraničí

Jak se liší a v čem je podobné šéfování korporace a start-upu

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.