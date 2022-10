Muži jsou při investování odvážnější. Ženy postupují mnohem konzervativněji. Navíc jich investuje méně, než mužů. Bylo by však pro ně mnohem lepší, aby z ekonomických a sociodemografických důvodů investovaly alespoň tak jako muži. „Ženy během života méně vydělávají a mají nižší důchody, ale zároveň jsou v důchodu déle než muži. Pro ženy bylo lepší, aby investovaly více a dokázaly se lépe na důchod připravit. Mohly by dohnat mezeru, která během života vzniká. Důležité je začít a to co nejdříve,“ říká Eva Hlavsová v dalším dílu podcastu Na vlně podnikání. Ta se svým manželem Honzou založila před pár lety investiční platformu Fondee, která s pomocí předem připravených portfolií usnadňuje investice začínajícím i pokročilým investorům.

A co se ještě dozvíte?

- kde se vzal nápad založit Fondee

- co přináší podnikání v manželské dvojici

- jak se Hlavsovým míchá byznys s osobním životem

- co jim přinesl pobyt v Londýně a práce pro velké nadnárodní korporace

- jaké z nabízených portfolií si lidé volí nejčastěji a proč

- proč rozšiřují nabídku o ESG portfolia a jak si povedou

- jaký je aktuální postoj lidí k investování a co čekají od nejbližší budoucnosti

Podcast moderuje zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom Martin Petříček.

