Když Radim Krejčí přišel před pěti lety za manažery ze společnosti Wood & Company s nápadem na robotickou investiční platformu Portu, stálo ho to hodně práce a přemáhání přesvědčit je, že to není úplně bláznivá idea. Dnes svého rozhodnutí ale určitě nelitují, Portu má aktuálně přes 150 tisíc uživatelů a spravuje 13,5 miliardy korun. A rozhodně se s tím nehodlá spokojit. „Na konci příštího roku bychom chtěli mít ve správě 30 až 35 miliard korun,“ říká Krejčí. Jak ale obratem dodává, jsou to plány velmi ambiciózní a teprve se uvidí, jak kartami zamíchá inflace, válka na Ukrajině a obecně obavy lidí z budoucnosti.

A co se ještě dozvíte?

Jaké jsou plány platformy Portu, pokud jde o expanzi na zahraniční trhy.

Jak vypadá typický investor v Portu a kolik procent z nich jsou ženy.

Zda se vyplatí s investicemi nyní počkat, nebo začít bez ohledu na obavy z poklesu trhů.

Kdy by se chtěla platforma odstřihnout od společnosti Wood & Company.

Jak Portu pomohla k růstu pandemie covidu.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.