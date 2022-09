Planeta se topí v plastech a jakákoliv smysluplná náhrada může pomoci. Počítá se každý nápad, který může přírodě ulevit. David Minařík, zakladatel a šéf start-upu Myco, se s kolegy vrhl na výrobu biologicky rozložitelných materiálů. Jako základní vstupní surovinu využívá mycelium, podhoubí, které si sám pěstuje. „Když přemýšlíme nad novým výrobkem, vždy chceme, aby to dávalo smysl. Neděláme naivní ekologii. Snažíme se dělat výrobky, které jsou ekologické z podstaty. Nebudeme nahrazovat plast na sílu,“ říká Minařík. Z mycelia vyrábějí třeba kelímky nebo i urny.

A co se ještě dozvíte?

- Co všechno se ještě z mycelia dá vyrobit a kde všude může najít uplatnění.

- Jak se Minařík, původně akademický malíř, dostal k tomu, že začal tvořit věci z mycelia.

- Kde a proč začal experimentovat s pěstováním hub.

- Co byla úplně první věc, kterou z mycelia vyrobil.

- Jak probíhá proces výroby s využitím mycelia a jak dlouho to trvá.

- Jak výrobky z mycelia dokážou cenově konkurovat plastům.

- A jakou mají výrobky z mycelia životnost či jak dlouho se rozkládají, pokud je člověk vyrobí.

- Proč nemá Minařík rád naivní ekologii a jak se Češi k ekologii podle něj staví.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.