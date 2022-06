Cirkulární ekonomika se v posledních letech zásadně posunula. Už není o tom, jak využívat odpad, ale jak co nejdelší dobu udržet materiál v oběhu v co nejvyšší kvalitě. Zatímco malé firmy principy cirkularity často žijí, protože přirozeně používají selský rozum, ty velké často teprve objevují jejich výhody. „Otáčí se totiž celková ekonomická bilance nakládání se zbytkovým materiálem. Firmy zjišťují, že je to výhodné finančně i environmentálně. A tím, že je to zároveň i transparentní a férové, tak to zapadá do konceptu ESG, tedy ohleduplného a udržitelného podnikání, který teď firmy postupně zavádějí,“ říká v novém dílu podcastu Na vlně podnikání Soňa Klepek Jonášová, zakladatelka Institutu cirkulární ekonomiky.