Vybrat si dovolenou podle toho, co chcete zažít, a starosti s letenkami, ubytováním či dopravou přenechat někomu jinému. Nebo dokonce jediné platformě. Na této myšlence staví český start-up Worldee, který propojuje autentické zkušenosti cestovatelů s chytrými technologiemi. Dokáže najít cenově nejvýhodnější termín cesty a do budoucna chce pomocí umělé inteligence nabízet personalizované itineráře na míru. V podcastu Na vlně podnikání Tomáš Zapletal vysvětluje, proč vidí na globálním trhu prostor pro nového velkého hráče a jak chce vybudovat dalšího českého jednorožce.
Zakladatel by si měl projít vším, co firma dělá, aby tomu opravdu do hloubky porozuměl.
Co se ještě dozvíte:
- jak Tomáš začal podnikat a proč si pořídil Ferrari
- proč se původní myšlenku cestovatelského deníku nepodařilo zpeněžit
- proč je získávání investic pro zakladatele tak náročné
- jak si mohou zkušení cestovatelé vydělávat sdílením vlastních zážitků
- v čem je umělá inteligence pro Worldee příležitostí a v čem hrozbou
- proč firma zatím není zisková a co jí brání v masivnější expanzi
- jak se české platformě daří získávat americké zákazníky
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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