Proč se Ruska bojíme víc, než by si situace zasloužila? Proč si nepřiznáme, že je s námi ve válce? A proč setkání vrcholných představitelů USA, Číny a Ruska v Šen-čenu rozhodně nebylo „druhou Jaltou“? Povídali jsme si s hlavním analytikem Hospodářských novin Martinem Ehlem.
Tento díl podcastu Defence Industry moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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