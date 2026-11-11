Jak vybudovat z Česka firmu v telemedicíně, která expanduje do Latinské Ameriky a dosahuje obratu přes půl miliardy korun? Jak si přes mobil změřit důležité zdravotní hodnoty? A jak moderní technologie promění celé zdravotnictví? Povídali jsme si s Jiřím Pecinou, zakladatelem společnosti Meddi hub.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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