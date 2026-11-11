Jak vybudovat z Česka firmu v telemedicíně, která expanduje do Latinské Ameriky a dosahuje obratu přes půl miliardy korun? Jak si přes mobil změřit důležité zdravotní hodnoty? A jak moderní technologie promění celé zdravotnictví? Povídali jsme si s Jiřím Pecinou, zakladatelem společnosti Meddi hub.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

Související

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://podcasty.ekonom.cz/c1-67957890-na-vlne-podnikani-s-jirim-pecinou-zakladatelem-spolecnosti-meddi-hub  