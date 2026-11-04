Srdeční arytmie se může objevit nečekaně. A běžné jednodenní vyšetření ji nemusí vůbec zachytit. Český startup Kardi Ai proto vsadil na dlouhodobé sledování EKG pomocí hrudního pásu. K následnému hodnocení používá umělou inteligenci. Jak se z technologického nápadu stane certifikovaný zdravotnický prostředek, kterému důvěřují lékaři? A jak se z Česka buduje firma s globálními ambicemi? Hostem podcastu Na vlně podnikání je Vlastimil Hrabal, šéf a investor Kardi Ai. Vypráví o náročné cestě od vývoje přes klinické zkoušky až po spolupráci s desítkami českých nemocnic. Vysvětluje také, proč je investování do zdravotnických start-upů mimořádně náročnou disciplínou a proč si firma pro svou zahraniční expanzi vybrala právě Indii.
Nechceme jen měřit a detekovat srdeční arytmie. Chtěli bychom predikovat, co se vám stane, pokud nic neuděláte.
Co se ještě dozvíte:
- jaký je rozdíl mezi běžnými chytrými hodinkami a hrudním pásem, který zaznamenává skutečné EKG
- jak často je potřeba srdce monitorovat a proč má smysl střídat různé denní aktivity
- kdo patří mezi nejrizikovější skupiny a od jakého věku by lidé měli o prevenci uvažovat
- jak se umělá inteligence učila rozpoznávat srdeční arytmie a jakou roli v jejím vývoji sehráli čeští lékaři
- dokáže jednou AI předpovídat zdravotní problémy dřív, než se vůbec projeví
- co Hrabala naučilo třináct let podnikání a práce v Asii a jaký nečekaný zážitek si odnesl z Indie
- proč českým zdravotnickým start-upům chybí kapitál na expanzi a co by jim podle Hrabala mohl usnadnit stát
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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