Česko patří mezi významné vývozce dřevních pelet. Ročně jich vyrobí téměř půl milionu tun, ale dvě třetiny produkce míří za hranice, zejména na západoevropské trhy. Proč českými peletami topí více Italové a Rakušané než tuzemské domácnosti? A proč paradoxně zdražují, když se v Evropě méně staví? Hostem podcastu Na vlně podnikání je Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta. Vysvětluje, jak funguje byznys založený na zpracování dřevních zbytků, co určuje ceny pelet a proč může být stavba samostatné peletárny riskantní investicí.
Itálie je takový vysavač na pelety z Evropy. Málo vyrábí a o to víc musí dovážet. Česko je naopak čistý exportér.
Co se ještě dozvíte:
- kolik z vytěženého stromu tvoří dřevní zbytky a jak se dále využívají
- proč by ani další kůrovcová kalamita nemusela vést ke zlevnění pelet
- zda záleží na tom, z jakého druhu dřeva jsou pelety vyrobené
- jestli je spalování dřeva skutečně ekologické a jakou roli hrají emise CO₂
- proč se pelety určené pro velké elektrárny nehodí k vytápění rodinných domů
- jak poznat kvalitní pelety a co zákazníkům zaručuje jejich certifikace
- jak si pelety vedou s jinými druhy vytápění
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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