Jak bude vypadat intralogistika budoucnosti? Uvidíme běžně plně automatizované sklady bez lidské přítomnosti? A jaké to je pracovat v jedné společnosti bezmála tři dekády? Povídali jsme si s Tomášem Hnízdilem, jednatelem společnosti STILL CZ & SK.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

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