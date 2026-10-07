Umělá inteligence už programátorům bere část rutinní práce a umožňuje i laikům vytvořit vlastní aplikaci. Znamená to konec vývojářských studií? Podle spoluzakladatele Ackee Dominika Veselého nikoli. V podcastu Na vlně podnikání mluví o tom, kde končí možnosti vibe codingu, proč klienti očekávají díky AI rychlejší a levnější vývoj a proč budou mít problémy především firmy zaměřené na jednoduché projekty. Popisuje také pokus Ackee prosadit se v Německu, vstup strategického partnera i předání firmy novému managementu. Vysvětluje, jak mu odchod z každodenního řízení firmy otevřel cestu k Ironmanovi a proč při tréninku nenechá umělou inteligenci rozhodovat za zkušeného trenéra.
AI samozřejmě zásadně mění pravidla hry. Agentury, které se na novou realitu dokážou adaptovat, ale budou mít práce stále dost. Technologie totiž umožní, aby softwaru vznikalo ještě více než dosud.
Co se ještě dozvíte:
- proč si zakladatelé vybrali název Ackee a jakou roli v tom sehrál Apple
- jak vznikla jejich úplně první zakázka pro Rock for People a proč se festivalových aplikací drží dodnes
- na jakých typech projektů Ackee stojí a proč se postupně přesunulo od startupů k velkým klientům
- jak důležité jsou při získávání zakázek reference, oborová zkušenost i osobní chemie mezi klientem a vývojářským týmem
- jak Veselý hodnotí pověst Ackee mezi vývojáři – od „hipster engineeringu“ až po výši mezd
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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