Umělá inteligence podle Marcely Lonkové zásadně mění účetnictví. Rutinní účtování může postupně převzít stroj, zatímco účetní se budou muset naučit pracovat s daty, technologiemi a především rozumět tomu, co čísla vypovídají o podnikání. Spolumajitelka účetní firmy This One v podcastu mluví o tom, proč proč posílání faktur v PDF samo o sobě digitalizaci neznamená, proč může AI v nepořádku vytvořit ještě větší chaos a proč by účetní měli být schopni podnikatele upozornit, že jejich byznysový model nevychází. Dojde i na bezpečnost citlivých dat, elektronickou fakturaci, budoucnost účetní profese, vzdělávání budoucích účetních i na důvody, proč se někdy účetní firma musí s klientem rozloučit.

Máte-li v účtech chaos a pustíte-li do toho umělou inteligenci, připravte se ještě na násobně větší chaos.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • zda je klasické účetnictví opravdu mrtvé, co už umí AI správně zaúčtovat a co ještě čeká na člověka
  • jak se mění práce účetních a proč už nestačí umět jen klasické „má dáti / dal“
  • co by se měli účetní a studenti naučit, aby dokázali pracovat s AI, daty a automatizovanými systémy
  • proč může být špatně nastavená digitalizace kontraproduktivní a jak vzniká „dvojnásobná práce“ při přenosu dat mezi systémy
  • jak má vypadat skutečně digitální účetnictví a proč PDF faktura nestačí
  • podle čeho poznat, že firmě nevychází její byznys, a jakou roli v tom mohou hrát účetní a data
  • proč se účetní firma někdy rozloučí s klientem a co se stane, když klient nechce dodržovat nastavené digitální procesy

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

Související

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://podcasty.ekonom.cz/c1-67934040-o-tom-ze-z-ucetnich-se-musi-stat-financni-konzultanti-s-marcelou-lonkovou-z-firmy-this-one  