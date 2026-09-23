Umělá inteligence podle Marcely Lonkové zásadně mění účetnictví. Rutinní účtování může postupně převzít stroj, zatímco účetní se budou muset naučit pracovat s daty, technologiemi a především rozumět tomu, co čísla vypovídají o podnikání. Spolumajitelka účetní firmy This One v podcastu mluví o tom, proč proč posílání faktur v PDF samo o sobě digitalizaci neznamená, proč může AI v nepořádku vytvořit ještě větší chaos a proč by účetní měli být schopni podnikatele upozornit, že jejich byznysový model nevychází. Dojde i na bezpečnost citlivých dat, elektronickou fakturaci, budoucnost účetní profese, vzdělávání budoucích účetních i na důvody, proč se někdy účetní firma musí s klientem rozloučit.
Máte-li v účtech chaos a pustíte-li do toho umělou inteligenci, připravte se ještě na násobně větší chaos.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- zda je klasické účetnictví opravdu mrtvé, co už umí AI správně zaúčtovat a co ještě čeká na člověka
- jak se mění práce účetních a proč už nestačí umět jen klasické „má dáti / dal“
- co by se měli účetní a studenti naučit, aby dokázali pracovat s AI, daty a automatizovanými systémy
- proč může být špatně nastavená digitalizace kontraproduktivní a jak vzniká „dvojnásobná práce“ při přenosu dat mezi systémy
- jak má vypadat skutečně digitální účetnictví a proč PDF faktura nestačí
- podle čeho poznat, že firmě nevychází její byznys, a jakou roli v tom mohou hrát účetní a data
- proč se účetní firma někdy rozloučí s klientem a co se stane, když klient nechce dodržovat nastavené digitální procesy
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.