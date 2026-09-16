Jaký je největší kyberbezpečnostní omyl českých firem? Jak umělá inteligence proměnila oblast kyberbezpečnosti? A odkud hrozí firmám největší nebezpečí? Povídali jsme si s Davidem Píchou, provozním ředitelem společnosti Integra.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

Související

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://podcasty.ekonom.cz/c1-67931370-na-vlne-podnikani-s-davidem-pichou-provoznim-reditelem-spolecnosti-integra  