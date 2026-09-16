Jaký je největší kyberbezpečnostní omyl českých firem? Jak umělá inteligence proměnila oblast kyberbezpečnosti? A odkud hrozí firmám největší nebezpečí? Povídali jsme si s Davidem Píchou, provozním ředitelem společnosti Integra.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
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