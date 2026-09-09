Kdysi jsme byli zvyklí na krosnu se železnou konstrukcí, teplý, ale trochu objemný spacák a k tomu pěnovou karimatku. Teď jsou Češi při cestách do přírody o něco náročnější. Ondřej Žák, šéf společnosti 4camping, říká, že přístup lidí k outdooru se proměňuje ve dvou liniích: jedni chtějí co nejnižší hmotnost, druzí maximální komfort. V čase se to může měnit. V podcastu Na vlně podnikání mluví o tom, proč prudce rostou prodeje kompresorových lednic, jak mladší generace přistupuje k pobytu v přírodě, proč jsou stále populárnější takzvané microadventures a jak do vývoje outdoorového vybavení promlouvá AI. Dojde i na českou výrobu značky Highpoint, kterou 4camping před časem koupil, kontrolu dodavatelů v Asii, výstavu stanů, festivaly, kamenné prodejny a další expanzi firmy po Evropě.

Rostou nám prodeje obuvi a oblečení. Naopak kategorie stanů, spacáků a karimatek stagnují.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • co nákupy outdoorového vybavení říkají o vztahu Čechů k přírodě a kempování
  • jaké outdoorové vybavení bylo letos prodejním hitem a co bude podle Žáka další velký produktový trend
  • v čem se liší přístup mladých při výpravách do přírody ve srovnání s generací jejich rodičů
  • proč 4camping koupil českou značku Highpoint a jaké s ní má další plány
  • zda mají zákazníci stále potřebu si outdoorové vybavení před nákupem osahat a vyzkoušet
  • jak chce 4camping rozšiřovat síť prodejen a jak funguje propojení e-shopu, prodejen, výdejních míst a festivalů

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

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https://podcasty.ekonom.cz/c1-67926420-o-trendech-v-outdooru-ai-i-expanzi-do-nemecka-s-ondrejem-zakem-z-4campingu  