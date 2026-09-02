Oční lékařství patří v Česku mezi nejhůře dostupné specializace a v některých regionech mohou pacienti na vyšetření čekat i měsíce. Jak situaci změnit? A může s nedostatkem lékařů pomoci umělá inteligence? Hostem podcastu Na vlně podnikání je Adam Janek, ředitel Očního centra Praha a spolumajitel sítě očních ambulancí Mediport. Mluví o dostupnosti oční péče, prevenci, rostoucím počtu dětí s krátkozrakostí i o tom, jak AI už dnes pomáhá při screeningu očních onemocnění. Došlo také na budoucnost českého zdravotnictví, spoluúčast pacientů, vztah soukromého a veřejného sektoru a na podnikání ve zdravotnictví.

Nemyslím si, že AI nahradí lékaře. Ale nejspíš nahradí ty lékaře, kteří nebudou používat AI.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • proč oftalmologie patří mezi nejhůře dostupné obory a proč je situace horší mimo velká města
  • v jaké míře odrazuje čekání na očního lékaře lidi od prevence
  • co místo lékaře zvládne optometrista
  • co preventivní oční vyšetření odhalí u člověka, který nepociťuje žádné potíže
  • od jakého věku má smysl chodit na preventivní oční prohlídky
  • zda by si měli pacienti za zdravotní péči více připlácet
  • jak se zhoršuje zrak Čechů a jaký vliv mají mobily, tablety a obrazovky

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

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https://podcasty.ekonom.cz/c1-67923840-o-dostupnosti-pece-a-zhorsovani-zraku-s-adamem-janekem-z-mediportu  