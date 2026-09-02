Oční lékařství patří v Česku mezi nejhůře dostupné specializace a v některých regionech mohou pacienti na vyšetření čekat i měsíce. Jak situaci změnit? A může s nedostatkem lékařů pomoci umělá inteligence? Hostem podcastu Na vlně podnikání je Adam Janek, ředitel Očního centra Praha a spolumajitel sítě očních ambulancí Mediport. Mluví o dostupnosti oční péče, prevenci, rostoucím počtu dětí s krátkozrakostí i o tom, jak AI už dnes pomáhá při screeningu očních onemocnění. Došlo také na budoucnost českého zdravotnictví, spoluúčast pacientů, vztah soukromého a veřejného sektoru a na podnikání ve zdravotnictví.
Nemyslím si, že AI nahradí lékaře. Ale nejspíš nahradí ty lékaře, kteří nebudou používat AI.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- proč oftalmologie patří mezi nejhůře dostupné obory a proč je situace horší mimo velká města
- v jaké míře odrazuje čekání na očního lékaře lidi od prevence
- co místo lékaře zvládne optometrista
- co preventivní oční vyšetření odhalí u člověka, který nepociťuje žádné potíže
- od jakého věku má smysl chodit na preventivní oční prohlídky
- zda by si měli pacienti za zdravotní péči více připlácet
- jak se zhoršuje zrak Čechů a jaký vliv mají mobily, tablety a obrazovky
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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