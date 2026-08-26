Vystudovala dvě vysoké školy, má doktorát z aplikované fyziky, nakonec ale Andrea Dudaško našla svou životní roli v profesi koučky. Se zakladatelkou výcvikového centra NLPmind jsme si povídali o tom, jak ve firmě řídit lidi, o rozdílech mezi manažery a lídry, a jestli se dá lídrovství naučit.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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