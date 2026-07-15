Firmy po sobě zanechávají obrovskou digitální stopu. Od pracovních inzerátů přes webové stránky až po vozové parky nebo veřejné zakázky. Co všechno se z těchto dat dá vyčíst? Jak poznat, že firma roste, investuje nebo naopak ztrácí dech? A proč budou v éře umělé inteligence nejcennější lidé, kteří dokážou data správně interpretovat? Hostem aktuálního dílu podcastu Na vlně podnikání je spoluzakladatel BizMachine Martin Ondáš. Vysvětluje, proč obchod stále méně stojí na intuici a stále více na práci s daty, jak se liší přístup českých a amerických firem nebo proč je největší chybou start-upů nedostatečné soustředění.
Většina lidí se na data dívá staticky. My se díváme na to, co se změnilo.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- v čem umělá inteligence během posledních let změnila práci s firemními daty
- jaká veřejná data o firmách existují, odkud pocházejí a co z nich lze zjistit o strategii
- jak oddělit kvalitní informace od datového šumu
- podle čeho poznat, že firma roste, nebo naopak zpomaluje
- jaké signály mohou upozornit na obchodní příležitost
- v čem je rozdíl mezi českým a americkým přístupem k práci s daty
- proč nestačí sbírat data a v čem rozhoduje jejich interpretace
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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