Proč se vyplatí postavit si digitální dvojče své firmy? Jak umělá inteligence radikálně promění byznys? A v čem spočívá investiční filozofie „Investuji za tři“? Povídali jsme si s investorem a e‑commerce podnikatelem Vladanem Hejnicem.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
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