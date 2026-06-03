Proč se vyplatí postavit si digitální dvojče své firmy? Jak umělá inteligence radikálně promění byznys? A v čem spočívá investiční filozofie „Investuji za tři“? Povídali jsme si s investorem a e‑commerce podnikatelem Vladanem Hejnicem.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

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