Co má společného bezpečnost automobilů a dokonalý salát? Zakladatel značky Fermato Radim Stráník aplikuje preciznost, kterou se naučil v automobilovém průmyslu, na výrobu fermentovaných zálivek. V novém díle podcastu Na vlně podnikání také odhaluje, co mu přinesla roční pracovní zkušenost v Japonsku. Popisuje, jak začínal s domácími experimenty v zavařovacích sklenicích a jak během pár let vybudoval ambiciózní byznys. „Podařilo se nám najít díru na trhu. Zálivky nikdo moc neřešil, pro nadnárodní řetězce je to na rozdíl od kečupů malý trh,“ říká Stráník a popisuje i další plány.
Jsem už nezaměstnatelný. Svobodu, kterou mi podnikání dalo, bych si těžko nechal vzít.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- proč jsou zálivky při konzumaci zeleniny důležité
- jak Radima při jeho podnikání ovlivnila kariéra v automobilovém průmyslu a pobyt v Japonsku
- jak probíhá proces výroby fermentované zálivky
- s pomocí čeho Fermato bojuje proti plýtvání potravinami
- jaké jsou Radimovy plány na expanzi a proč nechce zůstat jen u salátových zálivek
- proč Fermato spolupracuje se školními jídelnami a jak děti zálivky přijaly
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
