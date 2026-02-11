Kde dělají Češi největší chybu při výběru dodavatele energií? Proč má jen menšina z nich výhodnou cenu energií a kolik by mohli ušetřit? Povídali jsme si s Tomášem Suchým, zakladatelem firmy Revido, největšího srovnávače energií v Česku.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.