Jak se z ambiciózní novinářky a redaktorky Vatikánského rozhlasu stane průkopnice českého surfingu? Tereza Olivová v podcastu Na vlně podnikání vypráví příběh o tom, jak s bratrem Otmarem „na koleně“ a bez byznys plánu založili cestovní kancelář Surf-trip. Jen proto, aby mohla trávit více času u oceánu. Dozvíte se, proč se v začátcích tajilo, že instruktoři sami neuměli surfovat, jak se hledají neobjevené pláže na Jávě a proč může být někdy tím nejlepším podnikatelským rozhodnutím odmítnout další růst ve prospěch osobní svobody a klidné hlavy.

Cílem podnikání nemusí být neustálý růst. Může jím být životní spokojenost. Mám práci, ve které se čtyři hodiny denně hýbu.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • jak se Tereza dostala k surfování a jak vypadaly začátky podnikání ve Francii
  • podle čeho v Surf-tripu vybírají nové destinace
  • jak se za téměř dvacet let podnikání změnila jejich klientela
  • proč Tereza nechce, aby firma dál rostla, a jakou životní filozofii vyznává
  • v čem je surfing fyzicky i psychicky náročný a pro koho se hodí

