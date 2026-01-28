Claudie Paldusová, zakladatelka a ředitelka společnosti Telefonická komunikace, boří mýtus, že telefonování je přežitek. V podcastu Na vlně podnikání vysvětluje, jak během prvních deseti sekund rozpoznat typ osobnosti na druhé straně linky a jak tomu přizpůsobit vedení hovoru. Mluví o tom, kdy telefonát dává smysl, a doporučuje vyhnout se frázím typu „Neruším vás?“ nebo „Máte chvilku?“. Sdílí také svůj osobní podnikatelský příběh včetně velkého „fuck-upu“ na začátku cesty a poodhaluje, jak do světa prémiových B2B hovorů proniká umělá inteligence.
Během tří až deseti sekund identifikujeme, kdo je na druhé straně. Jestli je to introvert, nebo extrovert.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- v čem se liší přístup generace Z a mileniálů k telefonování
- jak se firmy dotkla změna zákona týkající se nevyžádaných hovorů
- podle čeho během tří až deseti sekund odlišit introverta od extroverta a jak tomu přizpůsobit strategii hovoru
- kdy je nejlepší volat do výrobních firem na Moravě oproti kancelářím v Praze
- jak lze naučit úspěšně telefonovat i někoho, kdo to vyloženě nesnáší
- zda telefonické hovory v blízké budoucnosti nahradí voiceboti a umělá inteligence
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.