Claudie Paldusová, zakladatelka a ředitelka společnosti Telefonická komunikace, boří mýtus, že telefonování je přežitek. V podcastu Na vlně podnikání vysvětluje, jak během prvních deseti sekund rozpoznat typ osobnosti na druhé straně linky a jak tomu přizpůsobit vedení hovoru. Mluví o tom, kdy telefonát dává smysl, a doporučuje vyhnout se frázím typu „Neruším vás?“ nebo „Máte chvilku?“. Sdílí také svůj osobní podnikatelský příběh včetně velkého „fuck-upu“ na začátku cesty a poodhaluje, jak do světa prémiových B2B hovorů proniká umělá inteligence.

Během tří až deseti sekund identifikujeme, kdo je na druhé straně. Jestli je to introvert, nebo extrovert.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • v čem se liší přístup generace Z a mileniálů k telefonování
  • jak se firmy dotkla změna zákona týkající se nevyžádaných hovorů
  • podle čeho během tří až deseti sekund odlišit introverta od extroverta a jak tomu přizpůsobit strategii hovoru
  • kdy je nejlepší volat do výrobních firem na Moravě oproti kancelářím v Praze
  • jak lze naučit úspěšně telefonovat i někoho, kdo to vyloženě nesnáší
  • zda telefonické hovory v blízké budoucnosti nahradí voiceboti a umělá inteligence
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

