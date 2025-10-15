Proč jsou data pro firmy tak důležitá? Jak je umí analyzovat a v čem při tom dělají největší chyby? A jak jsou na tom české firmy v datové analýze v porovnání se světem? Jestli vás zajímají odpovědi na tyto otázky, měli byste určitě vyrazit na Data Festival VŠE, který se koná 4. listopadu. My jsme si povídali s jeho ředitelkou Kamilou Rychtaříkovou.
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
