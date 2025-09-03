Když Lukáš Krčil během covidu přišel o zakázky a musel ve své agentuře propouštět zaměstnance, našel cestu k terapii. Z osobní zkušenosti pak vznikla online terapeutická platforma Hedepy, která dnes pomáhá desítkám tisíc zaměstnanců v řadě firem z Česka i dalších zemí regionu. V podcastu Na vlně podnikání mluví o prevenci vyhoření, firemní kultuře, rozdílech mezi českými a zahraničními firmami i o tom, proč je někdy těžší zajít na terapii než do posilovny. Řeč přišla také na roli umělé inteligence v terapii a na to, proč jsou lidé v létě šťastnější a na podzim naopak čelí většímu stresu. A hlavně: co se s tím dá dělat.
Povaha problémů, s nimiž zaměstnanci za psychology přicházejí, se příliš nemění. Ale chodí víc lidí, protože se o nich najednou nebojí mluvit.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- jak firmy sledují pohodu svých zaměstnanců a kde vidí největší problémy
- co zaměstnanci při terapii nejčastěji řeší
- zda by měli zaměstnavatelé pomáhat i s potížemi, které si lidé nosí z domova
- jakou roli hrají manažeři a HR v péči o duševní zdraví
- kdy může umělá inteligence pomoci a kdy už je nebezpečná
- zda může AI někdy nahradit terapeuta
- proč platforma Hedepy vznikla a jakou zkušenost přineslo Lukáši Krčilovi jeho první vlastní sezení u terapeuta
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
Podcast je k dispozici také na Spotify.
