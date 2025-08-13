Plazma, nanomateriály a simulace, které zkracují vývoj nových materiálů z let na měsíce. Adam Obrusník, spoluzakladatel a šéf PlasmaSolve, vypráví, jak se z náhodných setkání a výzkumu v Brně zrodil software, který pomáhá lídrům průmyslu po celém světě. Od výrobců skla přes čipové giganty až po satelitní technologie. V podcastu Na vlně podnikání se dozvíte, jestli Evropa může uspět v čipové soběstačnosti, jaké příležitosti nabízí Čína a proč je networking často důležitější než technické dovednosti.
Evropa má šanci stát se lídrem v ekologické výrobě čipů. To nikdo na světě neumí. Čína se o to snaží, Amerika ani moc ne.
Co se v tomto díle ještě dozvíte:
- proč je teorie plazmatu a simulace nanomateriálů pro průmysl tak důležitá
- jak se Obrusník k tématu plazmatu a vývoji softwaru pro jeho simulaci osobně dostal
- jak PlasmaSolve hledala správné tržní segmenty pro své technologie a jak firma financovala vývoj bez investorů
- čím se liší obchodní jednání v Evropě, USA a Číně a jaké jsou šance Evropy a Česka v čipové soběstačnosti
- v čem simulace PlasmaSolve pomáhají v oblasti satelitů a vesmírných technologií
- a jakou roli hraje networking pro technologické startupy a jak ho zvládat i jako introvert
Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.
