Plazma, nanomateriály a simulace, které zkracují vývoj nových materiálů z let na měsíce. Adam Obrusník, spoluzakladatel a šéf PlasmaSolve, vypráví, jak se z náhodných setkání a výzkumu v Brně zrodil software, který pomáhá lídrům průmyslu po celém světě. Od výrobců skla přes čipové giganty až po satelitní technologie. V podcastu Na vlně podnikání se dozvíte, jestli Evropa může uspět v čipové soběstačnosti, jaké příležitosti nabízí Čína a proč je networking často důležitější než technické dovednosti.

Evropa má šanci stát se lídrem v ekologické výrobě čipů. To nikdo na světě neumí. Čína se o to snaží, Amerika ani moc ne.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

  • proč je teorie plazmatu a simulace nanomateriálů pro průmysl tak důležitá
  • jak se Obrusník k tématu plazmatu a vývoji softwaru pro jeho simulaci osobně dostal
  • jak PlasmaSolve hledala správné tržní segmenty pro své technologie a jak firma financovala vývoj bez investorů
  • čím se liší obchodní jednání v Evropě, USA a Číně a jaké jsou šance Evropy a Česka v čipové soběstačnosti
  • v čem simulace PlasmaSolve pomáhají v oblasti satelitů a vesmírných technologií
  • a jakou roli hraje networking pro technologické startupy a jak ho zvládat i jako introvert

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.

