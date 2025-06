Michal Šmída založil a deset let vedl fintech Twisto, s nímž vyzval na souboj tradiční banky. Teď před ním stojí možná ještě větší úkol. Buduje platformu RockawayQ, jejímž cílem je digitalizace a modernizace tradičního průmyslu v Evropě. „Naše mise je, aby průmysl v Česku a v Evropě zůstal. Ideálně, aby byl na globální špičce, pokud jde o technologie,“ říká Šmída. České průmyslové firmy jsou podle něj často řízeny pocitově, pomocí papíru, v lepším případě přes Excel. V podcastu Na vlně podnikání popisuje, jak by to prostřednictvím nového fondu a holdingu chtěl změnit. „Sázíme na druhou generaci majitelů výrobních podniků a také na firmy, které jsou součástí velkých konglomerátů,“ dodává.

Digitalizace není o tom, že vyhodíte všechny zaměstnance. Je o tom, že nebudou mlátit kladivem, ale ovládat tablet.

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

jaké klíčové lekce si Michal odnesl z budování Twista a jeho exitu

proč podle něj český a německý průmysl potřebují digitální transformaci

co přesně RockawayQ plánuje, do čeho investuje a jak chce měnit průmysl

proč nekupují firmy na prodej, ale kvůli dlouhodobému partnerství

jak funguje „evergreen fond“ a proč se Šmída spojil s Petrem Otavou a svým otcem

co je teorie tří olympiád jako investiční filozofie otce a syna Šmídových

a proč dnes Šmída věří více private equity než veřejným trhům a kam investuje dnes svůj kapitál

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.