České malé a střední firmy mají tuhý kořínek, ale často jim chybí vize, jak se dál rozvíjet. Mimo jiné i proto, že majitelé mnohdy tápou, jak řídit větší firmu. „Když máte firmu, která má sto lidí, ale řídíte ji, jako by jich měla deset, nemůže to fungovat,“ říká Jiří Jemelka, zakladatel a jednatel společnosti JPF Czech. Ta se specializuje na poskytování interim manažerů pro české středně velké podniky. Jemelka vysvětluje, že s růstem firmy by se měl proměňovat i způsob uvažování samotného majitele. Nestačí dobře znát pouze obor, v němž podniká. Musí být i znalcem lidské duše, psychologem.

„Mnoho firem se jen snaží přežít. To není vize, to je zoufalství.“

Co se v tomto díle ještě dozvíte:

s jakými největšími problémy se potýkají malé a střední podniky v Česku a co je jejich největší slabinou

jak by se měla proměňovat role majitele a proč je pro podnikatele těžké delegovat pravomoci a důvěřovat svým lidem

kdy nastává ten správný čas najmout externího manažera

co přesně je úkolem interim manažera, v jakých situacích do firmy vstupuje a jaké jsou jeho první kroky

jak probíhá analýza a diagnostika firmy, tvorba strategie a akčního plánu a jak rychle lze očekávat první viditelné výsledky

v čem by měla spočívat spolupráce majitele a manažera a jak se vyhnout případným konfliktům

podle čeho se měří úspěšnost projektu interim managementu a jak se tento obor proměnil za posledních 15 let

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.