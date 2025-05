Kamil Rudolf rozjel v roce 2013 v Ostravě festival Beats for Love zaměřený na elektronickou taneční hudbu. Letos chystá na festivalu velké změny, zaměří se třeba mnohem více i na mimohudební zážitky. „Naším cílem je, aby návštěvníkovi od začátku do konce padala brada nejen nad tím, co tam slyší a vidí, ale i co tam prožívá mimo hudební stránku,“ říká Rudolf. Zmiňuje i přínos pro Ostravu a okolí. „Díky festivalu se v Ostravě utratí miliarda korun. Pro náš region, který prochází transformací, je to zásadní. Budoucnost regionu vidím v eventové turistice,“ říká Rudolf. V podcastu mluvil i o tom, jakou roli hraje v úspěchu festivalu line-up a co je pro návštěvníky důležitější než seznam vystupujících.

Více než 45 procent fanoušků Beats for Love nenavštíví žádný jiný festival v Česku ani v zahraničí.

A co se v tomto díle ještě dozvíte:

jak se festival Beats for Love odlišuje od jiných českých festivalů a zda si s nimi konkuruje

kde se vzala myšlenka uspořádat festival taneční hudby právě v Ostravě

proč více než polovina mladých tíhne k elektronické hudbě

jak rostou počty návštěvníků festivalu, kolik jich přichází ze zahraničí a co nejvíc pijí

zda se zvyšují nároky vystupujících a jak je těžké je získat

jak funguje ekonomika festivalu, o jaké typy vstupenky je největší zájem a zda si návštěvníci zvykli na cashless akci

co přinese návštěvníkům nový koncept festivalu Beats for Love Universe

a jak se festival vyrovnává s vlivem počasí

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.