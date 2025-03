Ceny kávy na světových trzích během posledního roku výrazně vzrostly, což zásadně ovlivňuje i kavárenské řetězce. Zdražení zasáhlo celý kávový trh, včetně výběrové kávy. „Měli jsme zásoby kávy z minulých let, ale nyní nakupujeme za ceny, které vystřelily nahoru. U našich hlavních dodavatelů zdražila káva o 50 procent,“ říká spoluzakladatel sítě kaváren The Miners Oldřich Valta. Dodává, že se snaží hledat levnější alternativy, ale zároveň udržet kvalitu. The Miners zdražovali loni dvakrát. „Nejen kvůli kávě, ale i kvůli rostoucím nákladům na energie, nájmy a mzdy. Máme štěstí, že v našem segmentu výběrové kávy zákazníci na cenu tolik nehledí,“ říká Valta. Poodhalil také plány na další expanzi kavárenského řetězce, který má v Praze i vlastní pražírnu. V současnosti provozuje 20 poboček nejen v hlavním městě, ale i v dalších lokalitách.

Očekáváme, že průměrný franšízant nebude chtít mít jen jednu pobočku, ale třeba dvě, tři nebo čtyři. Proto jsme nabírání nových v Praze už zastavili.

Češi mají v Evropě největší počet minipražíren výběrové kávy na hlavu. To je úplně neuvěřitelné. Možná to souvisí i se snem mít vlastní kavárnu.

A co se v tomto díle dozvíte:

jak se The Miners vypořádává s rostoucími cenami kávy na světových trzích, jaké strategie volí pro udržení kvality a marží

čím se liší výběrová káva od komoditní, jak se hodnotí a jaký má dopad na chuť

jaké jsou plány na rozšíření sítě kaváren, cíle na stovky poboček v Evropě, strategie výběru lokalit a franšízový model

proč The Miners cílí na Španělsko, Polsko a Německo, jaké jsou výzvy při vstupu na nové trhy a proč zatím neexpandují do Itálie nebo Londýna

jak fungují franšízy, co vše The Miners poskytuje franšízantům, jak se vybírají vhodné lokality a partneři

kdo jsou typičtí franšízanti

jak se mění spotřebitelské preference, včetně rostoucí popularity filtrované kávy a rostlinných mlék

kolik stojí otevření nové kavárenské pobočky, jaká je důležitost analýzy dat při výběru lokalit a budování silné značky

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

