Partners Banka má za sebou takřka rok ostrého provozu. Na přelomu roku na sebe upozornila, když nabídla klientům možnost platit kartou v zahraničí a na zahraničních e-shopech bez jakýchkoliv poplatků. To není věc, která by byla v Česku obvyklá. Petr Borkovec, zakladatel a lídr finanční skupiny Partners, v podcastu Na vlně podnikání vysvětluje, proč k tomu kroku přistoupili a připravili se tím o část příjmů. Říká, že tato služba přilákala řadu nových klientů, a to včetně spekulantů. Banka proto pro ně musela podmínky trochu zpřísnit. Na čem tedy chce – zatím ztrátová – Partners Banka vydělávat? „Primárním zdrojem příjmu bank vždy bude schopnost pracovat s depozity. Sesbírat vklady, rozpůjčovat je za jinou cenu a vydělat na marži,“ říká Borkovec.

Největší překvapení pro nás bylo, kolik klientů jsme získali online a kolik peněz tito klienti u nás mají.

A co se ještě dozvíte:

co dalšího Partners Banka chystá a čím chce konkurovat Revolutu či ostatním bankám

jak rychle přibývají klienti a jak moc jsou s Partners Bankou aktivní

jak se Partners daří v zahraničí a jaké mají další plány na expanzi, čím se chce v zahraničí odlišovat

zda je na českém bankovním trhu prostor pro nové hráče a jak bude vypadat budoucnost bankovnictví

kdy bude Partners Banka v zisku

zda má Borkovec mezi současnými českými podnikateli vzor a kdo ho v podnikání inspiruje

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

