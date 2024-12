Slovo udržitelnost je už skoro klišé, české firmy se jí však věnují stále více. Generální ředitel Schneider Electric Pavel Bezucký rozděluje firmy do tří skupin: na nadšence a vizionáře, na racionalisty, kteří do udržitelnosti investují kvůli jasným přínosům, a na ty, které k ní dohnaly vnější tlaky. „Největší skupinou jsou nyní racionalisté. Pomohl tomu růst cen energií, který zvýšil zájem o téma. Dříve o tom šéfové továren příliš nepřemýšleli a často si kladli otázku, proč by to měli dělat,“ vysvětluje Bezucký. Schneider Electric byl v žebříčku, který sestavuje americký časopis Time spolu se serverem Statista, vyhlášen nejudržitelnější společností roku 2024.

Když vyletěly ceny energií nahoru, začala environmentální část udržitelnosti dávat smysl většímu okruhu firem. Byl to nejen způsob, jak ušetřit peníze, ale také velká byznysová příležitost.

A co se ještě dozvíte:

jak je na tom s udržitelností stát a v čem má ještě rezervy

proč je pro firmy důležitá energetická optimalizace provozů, komu se vyplatí a za jakých podmínek

kde firmám kvůli neefektivitě nejvíc utíkají peníze

jak funguje plně digitalizovaná továrna Schneider Electric v Písku a jak se v ní proměnila práce zaměstnanců

v čem mají chytré budovy ještě rezervy

jak technologie od Schneider Electric pomáhají v inteligentní budově Centrum energetických a environmetálních technologií v Ostravě

co Schneider Electric chystá v Česku

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.