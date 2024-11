Jak se z role koncipientky dostat až do čela advokátní kanceláře? Jaké má výhody a nevýhody, když zůstanete v jedné firmě 20 let? Proč by nedokázala dělat něco, co ji nebaví a být někde, kde se jí nelíbí? A proč je stres návykový? Povídali jsme si s Barborou Urbancovou, ředitelkou advokátní kanceláře Peterka Partners pro Českou republiku.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.