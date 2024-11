Je to pár dní, co vznikla Česká startupová asociace. Chce přesvědčovat politiky a byrokracii, aby více podpořili podnikatelský sektor a specificky i startupy. „Asociaci jsme založili proto, abychom dokázali lépe formulovat náš hlas. Mluvit jako jeden hlas. Lépe bojovat s tím, že někteří lidé v české vládě a v byrokracii si myslí, že ví lépe, než my všichni ostatní, jak by měla vypadat legislativa,“ říká partner Presto Tech Horizons Vojta Roček.

Symptomem české byrokracie je, že se věci nedělají správně, ale dělají se jednoduše. To, co je jednoduché, se udělá hned. To, co je důležité, se neudělá nikdy.

A co se ještě dozvíte:

koho chce nově vzniklá asociace zastupovat a co všechno by ráda prosadila, jaké jsou její priority

v jaké fázi cyklu ohledně investování do startupů se nyní nacházíme

zda se v Česku rodí dost podnikatelských nápadů a co je důležité, aby se z nich staly smysluplné projekty

jestli český startupový ekosystém funguje správně a co korporát na rozdíl od startupu nepřinese

jak se mladí staví k podnikání, co je od podnikání odrazuje a zda by jim s něčím mohl pomoci stát

jaká je návratnost fondů v Presto Ventures, co chystají do budoucna a kde je nyní největší potenciál

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

