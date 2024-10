Společnost DEPO Ventures už několik let pořádá v Praze konferenci Engaged Investments, která se zaměřuje především na investory do start-upů. Její aktuální ročník právě probíhá. Zakladatel a partner DEPO Ventures Petr Šíma usiluje o to, aby byznysoví andělé, kteří investují do start-upů v počátečních fázích, postupovali jako profesionálové. „Ale je těžké, aby se business angel choval zcela profesionálně, to by byla práce na plný úvazek. Jinak jde hodně o náhodu, o štěstí, o to, aby se připojil k těm správným lidem,“ říká Šíma. Navíc je třeba se k tomu proinvestovat, udělat množství investic. „Někdo si myslí, že udělá jednu dvě investice, a trefí se. Ale tak to není, jde o rizikový kapitál, valná většina investic nevyjde tak dobře, jak by si člověk představoval,“ vysvětluje Šíma.

Evropa je jedním z nejbohatších regionů na světě, ale neinvestujeme tu rizikově. Je to způsob myšlení: Mám peníze a už o ně nechci přijít. Ale s tím se nic nového nevytvoří.

A co se ještě dozvíte:

zda v Česku přibývají investoři do start-upů, jak se mění jejich investiční znalosti a v čem dělají investoři chyby

proč je při investování důležitá přeshraniční spolupráce a v čem to start-upům i samotným investorům pomáhá

jak dohánět propast mezi investováním do start-upů a přístupem k venture kapitálu v USA a v Evropě

jak se vyvíjí trh s rizikovým kapitálem v Česku i jinde a zda už na něm vznikají další bubliny, jako během pandemie covidu

zda v Česku vzniká dostatek nových podnikatelských nápadů

na čem záleží úspěch start-upu při hledání investic, jaké jsou nejčastější chyby, které při prezentaci investorům dělají

a na jaké oblasti a sektory se investoři nyní nejvíc zaměřují, co má největší perspektivu

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.

