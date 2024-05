Šárka Litvinová sice vystudovala orientalistiku, věnovala se hindštině, ale téměř celý profesní život zasvětila firmě Asiana. S manželem ji založili začátkem 90. let a nejvíc se proslavili portálem Letuška.cz, díky němuž naučili Čechy nakupovat letenky na internetu. Prodej letenek se však za ta léta hodně proměnil. „Usilujeme o to, aby to klient nevnímal, ale je to změť obrovského chaosu. Chybí jakási konsolidovanost, standardy. Každá letecká společnost to má jinak,“ říká Litvinová. Vedle povídání o byznysu přišla v tomto díle podcastu řeč i na Indii.

Setkávám se s řadou klientů, kteří už po Evropě odmítají létat. Jedou raději autem. Důvodem je nejistota a spolehlivost u nízkonákladových dopravců či malý komfort.

A co se ještě dozvíte?

jak moc paní Litvinovou po 30 letech ještě podnikání baví a jak si v rodinné firmě rozdělili kompetence

jak ve firmě se stovkou zaměstnanců řeší nástupnictví a kdo má při rozhodování o strategii poslední slovo

v čem se v průběhu let změnil nábor nových pracovníků, co je při hledání nových lidí nejdůležitější

do jaké míry se proměnil způsob prodeje letenek na internetu a podle čeho se lidé při výběru rozhodují

jaký je výhled na letošní sezónu a jak se mění struktura prodávaných letenek

jak často ještě jezdí paní Litvinová do Indie, v čem se největší země a životní podmínky v ní změnily

na co v souvislosti s Indií vzpomíná a co ji její studia a první životní zkušenosti daly do podnikání

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.