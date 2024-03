Na tisíce českých společností letos dopadne evropská regulace NIS2, která se zabývá kybernetickou bezpečností. S advokátem Jiřím Hradským z kanceláře Sedlakova Legal jsme si povídali, jaký je smysl této směrnice, na jaké firmy dopadne, jak se na tato pravidla budou muset připravit nebo třeba jaké sankce hrozí, když to nezvládnou. Probrali jsme i to, jaký čas příprava zabere a kolik to firmy bude stát.

V podcastu se mimo jiné dozvíte:

Bude stát zakazovat firmám využívat určité dodavatele?

Půjde se regulaci vyhnout tím, že se ten podnik opticky zmenší?

Do kdy budou muset firmy splnit povinnosti stanovené v NIS2?

Jak jsou tuzemské firmy na nový kybernetický zákon připraveny?

Zavádí návrh zákona nějaké specifické pracovní pozice, které musí společnosti přijmout?

