Účetní patří k rutinním profesím a pro takové je důležité mít stanovená přesná pravidla a mantinely. Je to jeden z hlavních důvodů, proč majitelka společnosti UOL Účetnictví Jana Jáčová vyžaduje, aby její zaměstnanci chodili pracovat na pobočky. „Během covidu jsme změřili, že při práci z domova klesla výkonnost zhruba o 30 procent. Kdyby covid trval déle, firmu by to položilo,“ říká Jáčová. Spousta lidí chce pracovat z domova, ale sami si realisticky neuvědomují, jestli to pro ně opravdu je. „Sama nerada pracuji z domova. A chci, aby holky a kluci dodrželi časy, kdy jsou v práci a kdy mimo ní,“ říká šéfka účetní firmy, která proslula krátkými edukačními a náborovými videi na sociálních sítích.

Zákonodárci nás udržují v permanentní pohotovosti. Časté změny však bohužel řadu lidí od oboru odrazují.

A co se ještě dozvíte:

co nejvíc účetním firmám komplikuje život

jak Jana Jáčová bojuje s nedostatkem účetních a nových zájemců o obor

proč digitalizace v účetnictví postupuje velmi pomalu

jak firmě pomáhá aktivita šéfky v krátkých videích na sociálních sítích

proč UOL Účetnictví sází na rozvoj pobočkové sítě po celé zemi

kde firmy dělají v účetnictví největší chyby

kdy je firmy lepší nechat si účetnictví outsourcovat a kdy si ho raději zpracovávat samy

jak se Jáčová před dvaceti lety dostala k založení vlastní účetní firmy

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.