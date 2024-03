Panika v technologických firmách po loňských vlnách propouštění už utichla. „Finanční výsledky firem, které přistoupily k masovému propouštění nejsou špatné. Nyní spíše tlačí na efektivitu a dodání zisku majitelům,“ říká Miroslav Mejtský, partner společnosti Petyovský & Partners. To je firma, která se specializuje na pracovní migraci a relokace zaměstnanců. Firmy podle něj mají nyní čas na to, aby se podívaly podrobně „dovnitř“. „I já mám firmu a nechci být neefektivní v tom, co dělám. Když rychle rostu, nekoukám doleva doprava. A když zpomalím, mám čas se podívat, co dává smysl. Velkou roli nyní hraje i umělá inteligence a firmy se chtějí zefektivňovat také po této stránce,“ vysvětluje Mejtský.

Stát by měl nastavit vizi, co přesně si od migrační politiky slibuje. Vyvážit potřeby ekonomiky a zajištění bezpečnosti. Taková vize ovšem chybí.

Chybí vysoce kvalifikovaní specialisté i dělníci. A jednotlivé sektory spolu bojují o kapacitu migračního systému. Koláč je jen jeden a kdo má silnější hlas, dokáže si z něj ukrojit víc.

A co se ještě dozvíte:

kde chybí v technologickém sektoru nejvíce zaměstnanců a o jaké nedostatkové dovednosti se jedná

jak politika státu naznačuje, které profese budou za pár let chybět, a podle čeho bude třeba nastavit migrační politiku

odkud pracovní migranti nejčastěji pocházejí a jak se to v posledních letech změnilo

jak velký zájem mají zahraniční pracovníci o Česko a co je pro ně hlavním motivátorem, aby mu dali přednost před jinými státy

co všechno je nutné pro úspěšnou relokaci zahraničního pracovníka udělat a jak dlouho to v průměru trvá

zda umělá inteligence a velké jazykové modely usnadní zahraničním pracovníkům relokaci a zda zůstane prostor pro specializované agentury

jak by stát měl přistupovat k migrační politice a proč nevyužije plný potenciál digitalizace při „cizineckém“ řízení

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Martin Petříček, zástupce šéfredaktora týdeníku Ekonom.