Počátky podnikání Daniela Rajnocha jsou spojeny se slavným pražským hudebním klubem Solidní nejistota, jehož byl šéfem a spolumajitelem. Z gastrobyznysu ale před pár lety odešel a vrhl se do světa start-upů. Spoluzaložil společnost YourPass, jejímž cílem bylo přesunout věrnostní plastové karty z peněženky do mobilu. Nedávno rozjel Daniel Rajnoch další byznys – spoluzaložil firmu InvestBay, která dává lidem možnost investovat do nemovitostí po tisícikorunách a koupit si tak jen malý dílek dané stavby.

Co jej přimělo opustit svět gastrobyznysu

O jaké druhy nemovitostí se InvestBay zajímá

V jakých zemích chce nemovitosti kupovat

Jak funguje byznysmodel InvestBay

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.