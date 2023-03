Kdyby se mělo na nějakém podnikatelském osudu názorně ukazovat, jak velký význam má v životě náhoda a jak důležité je umět využít šanci, kterou dostanete, byl by příběh Pavla Staňka ideální. Zakladatel známé firmy Potten & Pannen – Staněk, která prodává prvotřídní kuchyňské vybavení, je na první pohled úspěšný muž. Má prosperující společnost s 12 pobočkami v Česku a jednou v Bratislavě a jeho prodejní koncept byl dokonce před pár lety vyhlášen v prestižní soutěži GIA, přirovnávané k udílení „kuchyňských Oscarů“, jako vůbec nejlepší na světě. Cesta k tomuhle úspěchu byla ale hodně dlouhá, klikatá a na jejím začátku vlastně stála obrovská životní tragédie. „Když mi byl jeden rok, tak se mi zabil táta, který byl vojenským pilotem v Čáslavi. Vyrůstal jsem jen s mámou a babičkou v hodně skromných poměrech. Hodně mi ale v životě pomohl jeden tátův kamarád, který řekl mámě, že se o mě postará, a dal mě v pěti letech na judo,“ vzpomíná Pavel Staněk.

Díky judu mohl pak Staněk v 80. letech emigrovat do Německa a později do USA, kde se díky shodě náhod dostal k prodeji prémiového kuchyňského vybavení, tedy do byznysu, který jej nejen živí, ale hlavně baví dodnes.

A co se ještě dozvíte?

Jak mu judo pomohlo k emigraci i vzdělání v USA

Jaké to bylo začít v 90. letech v Československu prodávat drahé prémiové nádobí

Jak firmě pomohl v byznysu zisk „kuchyňského Oscara“

Proč pandemie ovlivnila prodej kuchyňského vybavení

Jak vznikl a co vlastně znamená název Potten & Pannen

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.