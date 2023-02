Česko otevřelo trh s léčebným konopím. Až do konce roku ho mohla legálně pěstovat jediná firma – Elkoplast Slušovice – a jediným zákazníkem byl stát. Ten poté konopí přeprodával dál. Nový zákon ale radikálně změnil pravidla hry. Získat licenci může kdokoliv, kdo postaví řádně zabezpečenou pěstírnu. Ucházet se o povolení pěstovat mohou nejen farmaceutické firmy, ale i třeba zemědělské podniky. Nový byznys slibuje rychlou návratnost. Podle Lukáše Havla, partnera advokátní kanceláře bnt attorneys-at-law, by se měly investice vrátit do dvou let. V podcastu Ekonom Business Legal představil pravidla, kterými se musí pěstitelé řídit, i zkušenosti se zemí, kde volná soutěž na trhu s léčebným konopím funguje už roky.

V podcastu se dále dozvíte:

Jak obtížné je získat licenci na pěstování léčebného konopí?

Co všechno musí podnikatelé úřadům doložit a prokázat?

Jaká pravidla nyní svazují pěstování a sklizeň konopí?

Jak často mohou pěstitelé čekat kontroly z ministerstva a Státního ústavu pro kontrolu léčiv?

Jak nová pravidla změnila samotný trh s konopím?

Stane se Česko konopnou velmocí?

Bude uvolňování trhu pokračovat? Jak postupují přípravy zákona, který má v Česku umožnit pěstování malého množství a prodej konopí pro relaxační účely?

Ekonom Business Legal je podcast pro ty, kteří vědí, že právo je základ byznysu, a vzniká ve spolupráci týdeníku Ekonom a renomovaných advokátních kanceláří. Přináší přehled o novinkách a aktuálním dění v oblasti práva a regulace se zaměřením na podnikání a firmy.

Moderuje Alžběta Vejvodová, zástupkyně šéfredaktora týdeníku Ekonom.