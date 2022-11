Od dětství chtěl Petr Srna hrát divadlo a moderovat. Obojí se mu splnilo, hrál ve filmu i na divadle, moderoval řadu akcií včetně slavného krajanského festivalu v rumunském Banátu. Ve světě velkého byznysu se ale nakonec prosadil se svou marketingovou agenturou World of Online, která se specializuje na digitální marketing a především influencer marketing. Během pěti let dokázal z garážové agentury vytvořit firmu, pracující pro klienty jako Škoda, L’Oréal nebo Dr. Oetker. o tom, jak se mu to podařilo a co všechno to obnášelo vyprávěl v podcastu Na vlně podnikání, který připravuje redakce týdeníku Ekonom.

A co se ještě dozvíte?

Co to je influencer marketing a jak se v posledních letech vyvinul

Jak těžké je pracovat s influencery, jak vybrat toho správného a jak jejich marketingový výkon vlastně měřit

Kolik lidí se v Česku touto prací uživí

Jak je český trh influencer marketingu rozvinutý a jaká budoucnost jej čeká

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.