Zajišťují 50 procent celkové zaměstnanosti v Česku a k domácímu HDP přispívají 40 procenty. Řeč je o mikro a malých firmách, které tvoří páteř české ekonomiky. S Janou Fišerovou z neziskové organizace CARE Česká republika jsme si povídali o tom, co tyhle podniky trápí a co by pomohlo jejich rozvoji. A řeč přišla i na to, jak a proč to mají ženy „mikro podnikatelky“ tak těžké.

Tento díl podcastu Na vlně podnikání moderuje Petr Kain, šéfredaktor týdeníku Ekonom.

Podcast je k dispozici také na Spotify.